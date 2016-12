Héctor Arce: “La Costitución no es una camisa de fuerza”

El procurador General del Estado, Héctor Arce, afirmó el domingo que la Constitución Política del Estado no es “camisa de fuerza” que limita derechos políticos y democráticos de los ciudadanos, con este argumento justificó la posibilidad de una repostulación del presidente Evo Morales.

“Esta Constitución democrática ha sido creada con esa visión, de que no sea la ley, la Constitución, una camisa de fuerza que limite derechos; más bien todo los contrario, que amplíe derechos, que permita el ejercicio de derechos”, dijo a los medios estatales.

“La verdadera razón de estas campañas (contra la repostulación) es el temor que tienen de enfrentarse limpiamente, en franca lid como se dice, al presidente Evo Morales. Saben que al presidente Evo Morales no le va a ganar nadie en una elección, por eso quieren sacarlo de una elección y eso ni políticamente ni jurídicamente es admitido, no es admisible desde el punto de vista de la Constitución boliviana”, agregó Arce.

El Procurador General refirió que antes la democracia en el país estaba sumergida en sistemas multi-partidario que elegía a presidentes en el e Congreso Nacional y sin respetar el voto ciudadano.

“Antes no había segunda vuelta electoral, no había derecho de revocatorio de mandato, no había referéndum, no había la consulta al pueblo sobre temas fundamentales como el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, antes no había una elección democrática de las autoridades judiciales”, argumentó.

Hace una semana, el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las organizaciones sociales que aglutina aprobaron cuatro vías democráticas para buscar la repostulación de Morales como candidato para el período 2020-2025.

La nueva Constitución fue elabora por representantes de diversos sectores de la sociedad en una Asamblea Constituyente y aprobada el 25 de enero de 2009 en un referéndum popular con más del 60% de los votos.

LA PAZ/Con datos de BTV