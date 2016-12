Copa Libertadores: Equipos bolivianos inician el torneo de locales

Los planteles bolivianos de Wilstermann y Sport Bosy abren en condición de local su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2017, en el caso de los aviadores frente a Peñarol (Uruguay) el 7 de marzo a partir de las 18.30 y el Toro recibirá a Libertad (Paraguay) el 8 de marzo a partir de las 18.30.

El Departamento de Competencias de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer el rol de partidos de la Libertadores y programó el comienzo de la instancia de grupos para la primera semana de marzo. Las tres etapas preliminares se llevarán adelante a partir de finales de enero y se prolongará hasta finales de febrero.

Los campeones de los torneos de la Liga de Bolivia abren en casa dentro de grupos con obstáculos difíciles de superar. Los aviadores abren el grupo 5 frente a Peñarol el 7 de marzo, el segundo rival de los vallunos será Palmeiras (Brasil) el miércoles 15 de marzo (19.45 hora boliviana) como visitante y el 11 de abril (18.30) recibe al ganador de la llave 4, que saldrá de la tercera fase (Carabobo, Venezuela; Junior, Colombia; El Nacional, Ecuador; o Atlético Tucumán, Argentina), completando la rueda de ida.

En la rueda de ida, Sport Boys inicia la serie 6 ante Libertad el 8 de marzo (18.30) en estadio por definir, en la segunda fecha irá a Belo Horizonte para jugar contra Atlético Mineiro (Brasil) el 13 de abril (19.30 hora boliviana) y el 20 de abril (18.30 hora boliviana) jugará de visitante ante Godoy Cruz en Argentina.

También quedó definido el calendario de las tres fases preliminares. En la primera aparece por Bolivia el cuadro de Universitario que inicia como local frente a Montevideo Wanderes el 23 de enero (18.00) y la vuelta será el 27 de enero (18.15 hb) en territorio charrúa.

Uno de estos planteles accederá a la segunda fase, ahí tendrá como rival a The Strongest, el otro representante boliviano. Esta llave iniciará en Montevideo o en Sucre el 2 de febrero en horario por definir. La revancha está definida para el 9 de febrero (18.15) en el estadio Hernando Siles.

El ganador de esta llave ingresará a la tercera ronda de la Libertadores y enfrentará al vencedor entre Unión Español (Chile) y Atlético Cerro (Uruguay). Las fechas de esos partidos son el 16 y 23 de febrero.

Este es el rol de partidos de los equipos bolivianos en la Copa Libertadores de América 2017:

PRIMERA FASE

LLAVE E1

Lunes 23 de enero de 2017

Sucre: Universitario vs. Montevideo Wanderers 18:00

Viernes 27 de enero de 2017

Montevideo: Montevideo Wanderers vs. Universitario 18:15 (hb)

SEGUNDA FASE

Jueves 02 de febrero de 2017

Por confirmar Ganador E1 vs. The Strongest Por confirmar

Jueves 09 de febrero de 2017

La Paz: The Strongest vs. Ganador E1 18:15

FASE DE GRUPOS

GRUPO 5

Martes 07 de marzo de 2017

Cochabamba: Wilstermann vs. Peñarol 18:30

Miércoles 15 de marzo de 2017

Rio de Janeiro: Palmeiras vs. Wilstermann 19:45 (hb)

Martes 11 de abril de 2017

Cochabamba: Wilstermann vs. G4 18:30

Martes 25 de abril de 2017

Por confirmar: G4 vs. Wilstermann Por confirmar

Miércoles 03 de mayo de 2017

Cochabamba: Wilstermann vs. Palmeiras 21:45

Miércoles 24 de mayo de 2017

Montevideo: Peñarol vs. Wilstermann 20:45 (hb)

GRUPO 6

Miércoles 08 de marzo de 2017

Warnes: Sport Boys vs. Libertad 18:30

Jueves 13 de abril de 2017

Belo Horizonte: Atlético Mineiro vs. Sport Boys 19:45 (hb)

Jueves 20 de abril de 2017

Mendoza: Godoy Cruz vs. Sport Boys 18:30 (hb)

Jueves 27 de abril de 2017

Warnes: Sport Boys vs. Godoy Cruz 20:45

Miércoles 03 de mayo de 2017

Warnes: Sport Boys vs. Atlético Mineiro 18:30

Martes 16 de mayo de 2017

