La Paz Limpia aún no paga sus multas a la Alcaldía

El gerente General de La Paz Limpia (LPL), Hugo Careaga y el gerente General de la empresa Tratamiento de Residuos Sólidos de Bolivia (Trebol), Diego Pardo Valle, afirmaron este jueves que aún no cancelaron la multas impuestas por la Alcaldía de La Paz por supuestas faltas cometidas en el recojo de basura.

“Vamos a evaluar (las multas) con la alcaldía y definiremos si son o no procedentes. Hasta el momento no cancelamos, debido a que nosotros aún no cobramos y el sistema de pago de multas es por descuento de la factura. Sin embargo, en el tiempo de implementación no corresponde a las multas”, explicó Careaga.

La Alcaldía de La Paz multó en tres oportunidades a LPL: La primera sanción fue de 46 mil bolivianos; la segunda de seis mil y, la tercera, de siete mil bolivianos.

Pardo indicó que las multas son parte de la operación diaria. “Nosotros no queremos que se magnifique este tema, debido a que es parte de la operación diaria, durante los 14 años, aun cuando la empresa incorpore sus planes de mejora continua en cuanto al servicio, de seguro seguirá recibiendo multas, pero no son motivos de alarma”.

La Paz Limpia se adjudicó un contrato de recojo y procesamiento de residuos sólidos por 14 años en la ciudad de La Paz su tarea comenzó el 29 de noviembre de 2016 y tiene hasta el último día de febrero para completar todos sus servicios.

LA PAZ/Fides