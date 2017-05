García Linera: A los opositores “no les gusta ver a mujeres en función de gobierno”

El presidente del Estado en ejercicio, Álvaro García Linera, aseguró el martes, que “a los que perdieron el poder, los privatizadores quieren vengarse del pueblo, no les gusta ver a mujeres en función de gobierno”. Estas palabras la dijo al participar en el 37 aniversario de la Confederación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” en la población cochabambina de Lauca Ñ.

Tambié advirtió que la derecha nuevamente intenta llevar al “encierro colonial a las mujeres”, y por ello intentan, por todas la vías, evitar que el presidente Morales pueda presentarse nuevamente en las próximas elecciones presidenciales mediante la vía democrática y por lo que emprenden una campaña constante de ataque contra las organizaciones sociales y el proceso de cambio.

“La historia de Bolivia de los últimos 37 años tiene como protagonista a la Confederación de Mujeres “Bartolinas Sisa”. Y hoy estamos aquí para celebrar a la más importante y numerosa organización de mujeres, es un honor estar acá. No hay confederación de mujeres en cualquier parte del mundo, es difícil, es complicado, no siempre el varón lo deja, no siempre la organización lo permite, pero aquí poco a poco está organización ha ido expandiéndose en toda Bolivia”, manifestó la autoridad.

García Linera destacó que durante la dictadura de Luis García Meza, las mujeres continuaron con la organización de su representación sindical, y que gracias a la marcha de las bartolinas, obreros y mineros, en 1982, retornó la democracia al país, pero por la inflación económica de entonces, el robo de los gobernantes al Estado, el pueblo nuevamente se vio afectado y los movimientos sociales salieron a las calles en defensa de la población boliviana para evitar los abusos.

La autoridad dijo que “ (la oposición ) sabe que la llave es atacar a las organizaciones populares y a Evo. En estos 37 años hemos avanzando mucho, pero debemos estar atentos”.

COCHABAMBA/Fides