Fiscal General justifica exhumación de restos de Luis Espinal

El fiscal General Ramiro Guerrero, ratificó la intención del Ministerio Público de exhumar los restos de padre Luis Espinal Camps, porque no existe documentación sobre autopsia en el archivo en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

“En el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) no existe ninguna documentación, no existe ningún archivo, tomando en cuenta que la existencia del IDIF es de hace 10 años, no hay un documento, un certificado de defunción que demuestre que se trataba del cuerpo de Luis Espinal, la causas de la muerte, los impactos de bala, un documento que sustente eso”, explicó el Fiscal General.

También anunció que se pedirá al forense que realizó la pericia, en marzo de 1980, Rolando Costa Arduz, el informe de la autopsia del religioso asesinado para su valoración.

El jefe de la Fiscalía dijo que el IDIF solo cuenta con un archivo de hace 10 años atrás, pero se investiga dónde están los archivos de los médicos forenses y de la Fiscalía de Distrito.

Por otro lado Costa Arduz ratificó que la copia de la autopsia entregada a los medios de comunicación tiene total credibilidad y veracidad, porque él fue quien redcato el informe.

La investigación sobre la muerte del jesuita fue reabierta a requerimiento del fiscal Genaro Quenta indaga por denuncia del excoronel de Ejército Roberto Meleán, que acusa como autor intelectual del crimen en marzo de 1980 al entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jaime Niño de Guzmán.

LA PAZ/Fides p@