Trinidad: Empresa municipal de aseo despide a 15 trabajadores

El dirigente de los trabajadores de la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Trinidad (EMAUT), Marcel Arce, denunció masacre blanca pues la gerencia de dicha entidad despidió a 15 trabajadores sin justificación ni preavisos. Mientras la empresa alegó que es por conclusión de contrato el dirigente aseguró que algunos de los trabajadores despedidos trabajan más de 14 años.

Los trabajadores despedidos intentaron hablar con la administradora sin embargo les negó una reunión por lo que procedieron a dar parte al Ministerio de Trabajo para que se de alguna solución, según un reporte de radio Fides Trinidad.

“Se lavan las manos con decir (que los trabajadores) son de contrato y porque entonces, si ya se venció los contratos de mis compañeros, porqué siguen trabajando algunos (…). Hemos denunciado al Ministerio de Trabajo, porque no puede ser que trabajadores con cinco años, con siete años, que tiene una familia (sean despedidos). (Los trabajadores) no tienen condiciones laborales, sufren diferentes abusos, no gozan de seguridad con esas maquinarias”, afirmó Arce.

Después de la denuncia que realizó el dirigente por el despido de los 15 trabajadores también conoció que él fue echado por pedir que sus compañeros sean reincorporados a sus fuentes de trabajo, además le amenazaron con iniciarle un proceso legal.

“Dicen que mi cartera es ilegal, inclusive dicen que me van a hacer un proceso civil y penal, por reclamar los derechos laborales de mis compañeros”, sostuvo.

TRINIDAD/Fides