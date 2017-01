Fiscal General abre la posibilidad de evitar exhumar restos de Espinal Camps

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó este viernes que analizaran la documentación presentada por la documentación presentada por la Compañía de Jesús sobre la muerte del sacerdote jesuita Luis Espinal Camps, para determinar si es necesaria una exhumación.

“Si no es necesario hacer una exhumación no se hará, nos han presentado documentos, si no es necesario no se va hacer”, indicó Guerrero a los medios de comunicación.

El Fiscal General adelantó que convocarán Rolando Costa Arduz, médico que realizó la autopsia al cuerpo de Espinal Camps en marzo de 1980 en la morgue del hospital de Clínicas.

Guerrero destacó la actitud de los jesuitas de presentar todos los documentos que tienen sobre el crimen del religioso y así evitar que sus restos sean sacados del mausoleo de la Compañía de Jesús en el Cementerio General de La Paz.

El jueves la Compañía de Jesús entregó a la Fiscalía una serie de documentos sobre el asesinato de Espinal Camps en los que se encuentran la acta de la autopsia. Los jesuitas junto a estos documentos también presentaron un memorial que pide la suspensión de la exhumación de su hermano de fe.

La exhumación de los restos de Luis Espinal Camps fue anunciada por la Fiscalía para el 31 de enero a las 14.30.

LA PAZ/Fides