Evo dice que la FAO niega crédito por falta de institucionalidad

El presidente Evo Morales reveló el domingo que el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Graziano da Silva, en una reunión bilateral que mantuvo en su último viaje a República Dominicana la pasada semana le manifestó que sin institucionalidad en Bolivia no hay posibilidad de préstamos.

“Le dije después en una reunión bilateral que de los dos mil millones de dólares que tiene la FAO que solo nos garantice para pequeños proyectos un millón de dólares por municipio, es decir 340 millones de dólares. Además él (Graziano da Silva) dijo no hay institucionalidad, si no hay institucionalidad, es decir no hay cómo invertir esa plata”, sostuvo Morales en una concentración en Oruro, donde entregó una cancha de césped sintético.

Dijo que después de su reunión con el equipo jurídico que ve en tema de la demanda contra Chile, viajará a Roma para volver a reunirse con el máximo representante de la FAO y volver a platear el requerimiento de créditos para impulsar el programa Mi Agua.

“Aprovechando la reunión de La Haya, en Holanda me iré a Roma-Italia para hablar con el director de la FAO y que nos garantice unos millones de dólares para riego”, precisó el Presidente.

ORURO/Fides