Wilstemann aprueba la primera prueba con lo justo

En el inicio del Campeonato Apertura de la Liga, el plantel de Wilstermann aprobó el primer examen raspando con una victoria apretada de 1 a 0 contra Real Potosí, el encuentro se jugó en el estadio Félix Capriles, de Cochabamba donde se citó una buena cantidad de público que también disfrutó del desempeño de los lilas cuyos jugadores dieron pelea.

Los dos equipos llegaron a este encuentro después de cumplir su trabajo de pretemporada que se desarrolló en Cochabamba y Potosí respectivamente, tanto Roberto Mosquera como Edgardo Malvestitti técnicos de uno y otro elenco subrayaron que falta afinar al equipo para el torneo en el que el objetivo de 12 elencos es salir campeones.

Rojos y lilas mostraron a equipos renovados para este campeonato, pero también es verdad que no todos lograron debutar debido a que no llegó a tiempo los documentos que les habría permitido ser habilitados, pero como el campeonato recién comenzó a jugarse entonces podrán jugar el siguiente fin de semana, en el caso de los rojos visitarán a The Strongest el domingo.

Mosquera, técnico del elenco aviador convocó a tres de los refuerzos Alex Silva, Omar Morales y Rudy Cardozo desde el inicio del compromiso, pero también jugó José Gabriel Ríos en el segundo tiempo, todos mostraron que pueden dar mucho para el equipo, saben que el torneo comienza y deben pulir su juego.

Más allá del juego que mostró el rojo arranca el campeonato con tres puntos en su bolsa, el objetivo del plantel es el mismo que el resto de los elencos para este torneo, por ello cada punto disputado debe ser acumulado para sumar los necesarios en su intento de llegar a la meta.

Da la casualidad que tanto Mosquera como Malvestitti también debutaron en el torneo liguero, para el local fue un punto a favor, mientras que para la visita analiza cada jugada de sus dirigidos, aunque sabe que su plantilla puede dar mucho más, ya que sale de una dura pretemporada y hay elementos que debe afinar.

En el partido el primer tiempo finalizó igualado sin apertura del marcador, las llegadas de uno y otro plantel no fueron contundentes, los arqueros Raúl Olivares y Eder Jordán estaban atentos para cualquier contratiempo, el árbitro Luis Irusta, de La Paz no tuvo mayores complicaciones.

La única conquista del encuentro fue convertida por Omar Morales tras un centro perfecto de Franco Olego (en el minuto 66), quien le pasa la pelota como con la mano el jugador no deja pasar esa oportunidad y remata para depositar la pelota al fondo del arco. Tras ese tanto no hubo más llegadas de peligro, los dos equipos no mostraron más y se fueron a camarines con el 1 a 0.