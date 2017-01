Raúl Prada: en el MAS “sin el Evo ninguno es nadie”.

El sociólogo y exfuncionario del actual Gobierno, Raúl Prada, aseguró este lunes en el programa “El Café de la Mañana” de radio Fides que el Movimiento Al Socialismo (MAS) está poniendo todos los esfuerzos por la reelección del presidente Evo Morales porque sin él no podrá haber continuidad del actual gobierno pues “sin Evo ninguno es nadie”.

Según Prada, dentro de la estructura gubernamental el único imprescindible es “solo el Evo, porque se va Evo y todo se hunde, todo depende el Evo, el Evo es la mamá grande que cobija a todos sus polluelos, sin el Evo ninguno es nadie, ni siquiera el propio Álvaro García Linera”.

Es por eso que tanto el MAS como el Gobierno “están poniendo todos los esfuerzos para la reelección del Presidente”, ya que es la única manera de continuidad en el poder pues con otra persona como candidato “no pueden y no tiene ni esperanzas de continuidad”.

Respecto a la situación de los movimientos sociales Prada afirmó que estos prácticamente “han desaparecido” y lo que ahora se tiene es pura pantalla. “Han destruido todas las organizaciones sociales, han destruido todos los movimientos sociales, ha destruido las dos organizaciones sociales más significativas del proceso constituyente que eran el Conamaq y el Cidob, ese ha sido el costo del conflicto del Tipnis”, aseveró.

También dijo que “las dirigencias han desaparecido”, aquellas que eran representativas y combativas por lo menos en términos gremiales. “De 2000 a 2005 tenía una convocatoria nacional, lo que ahora tenemos son dirigentes coptados, lo que nosotros llamamos en aimara: los llunkus, no tenemos otra cosa, en realidad son teatros”, sostuvo.

Raúl Prada también se refirió al cambio que hubo en la Cancillería, la salida de David Choquehuanca y la posesión de Fernando Huanacuni, dijo que no entendía la posición del nuevo Canciller pues de haber sido crítico con Choquehuanca y el propio Gobierno ahora pasa a ser parte del Ejecutivo.

“Tenía una posición crítica primero contra el Canciller (David) porque no continuó con la visión indianista, luego con lo que sucedió con el conflicto del Tipnis y mucho más después de que el Gobierno mostró que es un Gobierno de las tradiciones bolivianas del capitalismo extractivita colonial. Lo que me extraña de Huanacuni es que haya aceptado esta invitación después de tener una posición crítica, entonces no sé dónde está su posición crítica y tampoco sé dónde está Huanacuni”, apuntó.

En su criterio, David Choquehuanca cometió el gran error de haber empezado “a sedes en todo” y no haber defendido a su propia gente.

“David dejó que se desarme todos, nunca defendió a la gente que estaba ahí adentro (en la Cancillería), que era su gente, y dejó que se la saque; dejó que los viceministros sean nombrado por el Vicepresidente (Álvaro García Linera) y no por él (…) Poco a poco fue perdiendo su propio espacio y creo que el lamenta eso, pero ahora se ha sacado un peso de encima”, indicó Prada.

LA PAZ/Fides