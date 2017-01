Gerente de la “Caja” afirma que se mantendrá en el cargo

El gerente General de la Caja Nacional de Salud (CNS), Alfredo Jordán, afirmó el martes que no renunciará a su cargo pese a las presiones de los trabajadores y de los profesionales en salud de la entidad que dirige.

“Están llegando rumores de que renuncié, están viendo fantasmas, porque no he renunciado. Lo vuelvo a repetir, tampoco voy a renunciar, no voy a renunciar nunca, a mí me metieron mediante una resolución suprema, mediante una terna elevada por el Ministerio (de Salud) y así tendrán que pedir que me retire”, sostuvo Jordán.

Las declaraciones del Gerente de la CNS las realizó en un acto de entrega de 1.523 items para profesionales y administrativos.

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, afirmó antes de iniciar la reunión con los ministros de Salud, Ariana Campero y el de Trabajo, Andrés Hinojosa Rodríguez, que “la renuncia de Jordán es un hecho y ahora sol veremos detalles al respecto”.

La COB planteó al Gobierno que deben ser sus afiliados los encargados de elegir al ejecutivo de la aseguradora.

LA PAZ/Fides