Colisión de vehículos deja dos muertos y dos heridos en Oruro

Dos muertos y dos heridos es el saldo de una colisión frontal de dos vehículos en la localidad de Huanuni, en la carretera que conecta Poopo con la ciudad de Oruro. El hecho ocurrió a las 05.40 de hoy.

El director departamental de Tránsito, coronel Rodolfo Montero, informó a radio Fides Oruro que una vagoneta tipo caldina invadió carril e impactó con un camión tráiler marca volvo y que producto del hecho los dos ocupantes del primer vehículo fallecieron. La policía no identificó a los dos varones fallecidos.

La vagoneta tipo caldina es marca Toyota “color guindo con placa de control 1915 – UFI de servicio particular, con SOAT no identificado, conductor NN, no identificado, por encontrarse fallecido”, explicó el uniformado.

El chofer fallecido es de aproximadamente 37 años y su acompañante de 35 años, lo heridos fueron trasladados al centro de salud de Machacamarca.

El caso se está en investigación y fue remitido Ministerio Público.

ORURO/Fides