Bolívar inicia la segunda fecha de la Liga jugando en Tembladerani

Con equipos casi completos después del inicio del Campeonato Apertura, entre este sábado y domingo se jugará la segunda fecha del torneo liguero en el que se destacan interesantes partidos entre planteles que ya tienen un largo historial y que seguramente cada uno intentará cumplir con su finalidad, con jugadores que no tuvieron la oportunidad de debutar y están listos para aportar con su granito de arena.

La fecha dos se inicia el día sábado con un punto aparte, resulta que el escenario del plantel académico volverá a abrir sus puertas después de más de 10 años para un partido oficial de la Liga boliviana, esto debido a que el estadio Hernando Siles está en etapa de refacción por lo que cerró sus puertas, la dirigencia celeste al no contar con otro campo de juego solicitó que el “Simón Bolívar” tenga el aval de la Comisión Técnica liguera, propósito que fue conseguido pero con algunas observaciones subsanables.

Pero no será el único equipo paceño que jugará en casa, The Strongest también pidió que el estadio Rafael Mendoza Castellón sea habilitado por los ligueros y no tuvo problemas en conseguir su fin, ya que el campo deportivo de Achumani cuenta con todas las comodidades, como si ello fuese poco en algunos días más inaugurarán un moderno sistema de iluminación.

Con esos antecedentes se jugará la segunda fecha, también marcará otra página el encuentro de planteles que saben cómo jugar para amargarles la tarde a los locales. La jornada arranca el sábado desde las 15:00 en el estadio Simón Bolívar, de La Paz, el elenco académico recibe la visita de Petrolero para la ocasión la directiva puso a la venta más de 5 mil entradas.

En Santa Cruz en el estadio Ramón Aguilera Costas también se pactó un encuentro para el día sábado, desde las 17:15 jugarán los elencos de Blooming y Universitario, la visita viene de perder en casa con Oriente Petrolero, además días antes fue eliminado de la primera fase de la Copa Libertadores de América.

Los partidos continuarán el día domingo, en la ciudad de La Paz desde las 12:00 en el estadio Rafael Mendoza Castellón, el plantel de The Srongest jugará contra Wilstermann será un choque de campeones, pues el primero ostenta el título y el segundo obtuvo la Copa de ganador las pasadas temporadas.

Otro encuentro de campanillas se disputará en la ciudad de Oruro donde San José jugará contra Oriente Petrolero desde las 15:00, el arranque del santo en éste torneo no fue de los mejores cayó en casa y goleado por Bolívar (1-4). Entre tanto en el mismo horario en la el estadio Ramón Aguilera Costas, de Santa Cruz jugarán los elencos de Sport Boys y Guabirá.

El plantel de Warnes no cuenta con un escenario deportivo debido a que el Samuel Vaca Jiménez está en etapa de mantenimiento, razón por la que la dirigencia solicitó usar el estadio cruceño en las dos próximas fechas que le corresponde jugar de local, el mismo inconveniente tiene el elenco de Petrolero, pero por el momento sus encuentros los jugará de visitante.

LA PAZ/Fides