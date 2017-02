Choquehuanca: El más intentará varias vías para habilitar a Evo el 2019

El excanciller David Choquehuanca afirmó en Radio Fides que el Movimiento al Socialismo (MAS) intentara por varias vías el conseguir habilitar la candidatura de Evo Morales para las elecciones 2019, y no solo las determinadas en su congreso.

“Al pueblo hay que consultarle todo los días, no una sola vez” indico Choquehuanca al ser preguntado por la repostulación de Morales para un cuarto periodo después indicó “nos hemos planteado cuatro vías para la habilitación del hermano Presidente, pero veremos otras formas hasta conseguir su habilitación para garantizar la estabilidad política”.

“Voy a trabajar por eso porque así lo decidió el congreso partidario y soy una persona orgánica”, continuó y despues complementó que “uno siempre trabajaba para ganar”.

Cuando se le preguntó sobre una posible derrota en las elecciones en 2019 indicó que “Prefiero no imaginar perder las elecciones” y que está trabajando desde el MAS para conseguir un nuevo periodo presidencial.

Choquehuanca afirmó que su tarea ahora está en organizar el MAS para afrontar las próximas consultas y elecciones, porque considera que la consulta al pueblo es una permanente para hacer política.

El exfuncionario de exteriores dijo que recibió su salida “de todo corazón”, porque quería dedicarse a trabajar para fortalecer el instrumento político y mejorar la relación política interna del MAS.

“Además el hecho de que no sea ministro no significa que no estos en el Gobierno (…) soy parte de la dirección política”, prosiguió elexcanciller.

LA PAZ/Fides