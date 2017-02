La fumigación es la única posibilidad de combatir la plaga de la langosta

Expertos entomólogos internacionales llegaron al país para ayudar en la lucha contra la plaga de la langosta que resulto ser mucho más severa y destructiva de lo que se pensaba. El irlandés Alan McCracken manifestó que no existe otra posibilidad que rociar con insecticida en los sectores afectados.

“Tenemos que tener equipamiento apropiado en los aviones (para fumigar) y que el avión cubra la mayor área posible, o sea una franja mayor cada vez, que el avión rinda más hectáreas por hora, que es el tema para controlar el avance de esta plaga”, dijo el experto.

Según McCracken la plaga se comerá “todo lo que es verde” y no se detendrá hasta acabar con la cosecha y luego migrar a otros sectores del país. “Comete todo lo que es verde y cuando pasa no queda nada, no queda pasto, maíz, árboles, no hay una sola hoja”, sostuvo.

Explicó que las langostas, de acuerdo a las condiciones de temperatura y humedad y una serie de factores se multiplican rápidamente y se trasladan de un lugar a otros en dirección del viento.

La plaga sigue extendiéndose y ahora llegó hasta el municipio de El Torno distante a 32 kilómetros sobre la carretera antigua a Cochabamba.

Los representantes de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) temen que la plaga llegue a la zona este donde está la mayor producción de alimentos así como a los valles donde se afectaría la producción de hortalizas y legumbres.

SANTA CRUZ/Fides