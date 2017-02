Ministra de Salud dice que la prioridad en la “Caja” son las auditorias

La ministra de Salud, Ariana Campero, instó el lunes a los trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS), que en esta jornada ingresaron en un paro indefinido de labores, a priorizar las auditorías externas a la entidad antes que el asunto de la gerencia.

“El problema central no es qué gerente entra o sale, el problema es hacer los trámites para auditorías y limpiar todas las irregularidades que hay en la caja”, dijo.

Los trabajadores de la entidad aseguradora demandan la destitución del actual gerente Alfredo Jordán, de quien señalan que no es del área de salud, además afirman que su principal objetivo es implementar el Seguro Único de Salud con recursos de los asegurados.

Campero manifestó que es urgente formar una comisión que se encargue de agilizar las auditorías externas porque existen muchas irregularidades en la institución: nepotismo, clanes familiares, sobreprecio en la compra de equipos, medicamentos, clínicas privadas, entre otros actos de corrupción que deben ser esclarecidos.

“Esa es nuestra posición como Gobierno, debemos luchar contra los grandes cánceres que tiene la caja”, mencionó.

La autoridad indicó que le extraña que cuando hay problemas en la caja como las largas filas de pacientes, malos tratos y otras necesidades del asegurado, los trabajadores no salen a las calles.

Agregó que el Gobierno está dispuesto a dialogar con los movilizados; sin embargo, consideró que debe existir “flexibilidad” de ambas partes y reiteró que se anteponga al cargo del gerente la realización de auditorías.

“Decirles que estamos dispuestos a dialogar, con mucho gusto podemos volver a sentarnos en una mesa de diálogo en la que antepongamos antes de exigir el cargo del gerente: primero iniciamos comisiones de auditorías”, indicó.

No obstante, ratificó que se descontará a quienes no trabajen y anticipó que se iniciarán procesos a los jefes de recursos humanos que no entreguen las planillas con los ausentes durante los paros efectuados anteriormente.

LA PAZ/Con datos de PAT