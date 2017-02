Gobiernos de Argentina y Bolivia acuerdan una mesa técnica sobre Ley Migratoria

Los gobiernos de Argentina y Bolivia determinaron crear una mesa técnica de trabajo para analizar el decreto que modifica la Ley de Migraciones del vecino país, informó el presidente del Senado, Luis Alberto Gonzales a los medios en la ciudad de Buenos Aires.

“Se ha acordado hacer una mesa técnica, sobre todo con la perspectiva de que las modificaciones que se están pretendiendo llevar adelante no lesionen, no recientan, no cercenen ningún derecho”, señaló Gonzáles a la conclusión de la reunión con la ministra argentina de Seguridad, Patricia Bullrich.

Gonzales indicó que el gobierno boliviano tiene por lo menos dos observaciones sobre las que se trabajará en la mesa técnica, que se relacionan con el derecho internacional y evitar la vulneración de los derechos de las personas.

“Básicamente tienen que ver con normas generales, universales del derecho como la presunción de inocencia, la posibilidad de evitar que se incorporen en los procedimientos muchas figuras penales que generen arbitrariedades en la interpretación de la norma”, apuntó la autoridad boliviana.

La primera reunión de la mesa técnica deberá realizarse en los próximos 15 días y en la que participara el ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, la Directora de Migraciones de Bolivia y sus pares de Argentina.

Ante la consulta de los periodistas, reiteró que según datos del registro carcelario bonaerense de los 39 mil reos en cárceles de Buenos Aires, únicamente 190 son bolivianos y 14 recluidos por delitos de narcotráfico.

“Existen 350 bolivianos detenidos en cárceles del argentinas, considerando que son 350 mil ciudadanos regularizados y una cifra no oficial de residentes de más de un millón, el porcentaje de detenidos en centros penitenciarios se reduce a su mínima expresión”, apuntó Gonzáles.

