Alejandro Toledo : Nunca me rendiré a una “cacería de brujas”

“Yo estoy dispuesto a colaborar con una justicia que sea justa y dentro del Estado de Derecho, pero voy a defenderme y nunca me rendiré a una «cacería de brujas» políticamente motivada”. El ex presidente de Perú Alejandro Toledo, con pedido de captura internacional -acusado de recibir millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht-, se refirió así al escándalo.

“Nunca me he fugado de nada. Cuando salí del Perú, no había cargos de Odebrecht en mi contra, pero me llaman «fugitivo»- una distorsión maquiavélicamente política que rechazo”, aseguró.

Toledo, con paradero desconocido, posteó un texto en sus cuentas de Facebook y Twitter. “Defenderé mi buen nombre bajo condiciones de que no me prejuzguen culpable”, sostuvo.

“Todos tenemos derecho a la presunción de la inocencia y el debido proceso dentro de la ley”, añadió el ex mandatario en su comunicado, titulado “¡No al linchamiento político, sí a la Justicia JUSTA!” (las mayúsculas son originales).

Las investigaciones de la fiscalía indican que Toledo podría haber incurrido en los delitos tipificados como tráfico de influencias y lavado de activos. Según los delitos que se imputen y finalmente se comprueben, el ex presidente está expuesto a hasta 28 años de cárcel.

En diciembre, la empresa Odebrecht reconoció en un acuerdo judicial en Estados Unidos que pagó en total unos US$ 29 millones para ganar la concesión de obras públicas en Perú entre 2005 y 2014, durante los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

“El juzgado en Lima no solicitó mi testimonio para ayudar con su investigación. Al contrario, me acusó directamente de delitos que no he cometido y que el juzgado no puede comprobar”, apuntó Toledo.

Toledo, quien llegó al poder en Perú como símbolo anticorrupción tras una destacada carrera en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, gobernó en Lima entre 2001 y 2006.

Su elección había seguido a un escándalo de corrupción en la gestión de su predecesor, Alberto Fujimori, quien se refugió en Japón a fines de 2000. Fujimori cumple actualmente una condena de 25 años en prisión por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Precisamente el domingo, el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, pidió a su par de Estados Unidos, Donald Trump, que estudie deportar a Toledo en caso de que se encuentre en ese país.