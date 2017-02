El personal médico de la CNS continúa con el paro indefinido

Los médicos de la Caja Nacional de Salud (CNS) determinaron continuar con el paro indefinido hasta conseguir que el actual gerente General, Alfredo Jordán, deje el cargo y se le inicie un proceso por corrupción, informó Nancy Pereira representante de los sindicatos de los profesionales en salud de la entidad aseguradora.

“Nosotros como personal médico y ramas afines de la Caja no hemos levantado el paro, es más continuamos con la medida, porque no somos afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB), por lo que no nos influye los acuerdos o pauses que consigan con el Gobierno”, continuó Pereira.

La médica lamentó que la ministra de Salud, Ariana Campero, reitere que solo se volverá a la mesa de diálogo si se levanta la medida de protesta y eso – para la representante sindical- muestra que no hay voluntad para negociar.

“La Ministra de Salud pidió a la COB que en 48 horas se iniciaría una investigación sobre la denuncias al señor Jordán, pero hasta ahora no hay nada de la investigación y muestra su falta de voluntad política para solucionar este paro”, dijo Pereira.

La dirigente también reveló que el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, trató de convocar a la funcionaria para mediar en el conflicto pero Campero rechazó la invitación y reiteró que cualquier diálogo será de forma con los sectores en conflicto y no era necesaria ninguna mediación.

Anunció que este lunes se realizará un ampliado nacional con el Colegio Médico, reunión en la que se determinará si hay una nueva medida de presión de todos los profesionales en Salud.

LA PAZ/Fides