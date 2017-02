Ministro de Economía: Los municipio tienen la capacidad de pagar el bono a los discapacidad

El ministro de Economía, Luis Arce Catacora, aseguró el lunes que los gobiernos municipales tienen capacidad de pagar el bono de 250 bolivianos a las personas con discapacidad, como la plantea el proyecto de ley presentado por el presidente Evo Morales. El funcionario también recordó que algunos municipios apoyaron la movilización de las persona con discapacidad en 2016.

“Hemos visto que en varios municipios se ha erogado recursos para apoyar las movilizaciones de las personas con discapacidad; daban alimentación y decían se puede pagar, y el gobierno no quiere. Hemos visto que existe la capacidad si no existiría no nos hubiéramos animado a darles esta responsabilidad”, sostuvo Arce Catacora.

El Ministro de Economía criticó el doble discurso de alguno alcaldes e indicó: “Hay muchas alcaldías que cuando vino el conflicto con los discapacitados eran los primeros en decir que haya el bono, entonces, nos extraña ahora que cuando les toca poner los recursos, digan que no es posible hacer el bono”.

“El Gobierno, el año pasado dijo no hay recursos para pagar (el bono), ahora resulta que sí los hay, pero habían sido de los municipios a través de una imposición”, indicó el alcalde de La Paz, Luis Revilla al ser consultado por el tema.

