Exviceministro Pérez anuncia que su “padre biológico” se presentará a la justicia

El exministro de Gobierno, Jorge Pérez, indicó que pese a no tener relación con su padre “biológico” consiguió convencerlo para que se presente ante la justicia en las próximas horas para aclarar la acusación de narcotráfico que tienen los jueces argentinos.

“El señor Jorge Pérez Ardaya es mi padre biológico no tengo por qué negarlo, pero hace mucho años que no tengo relación con él, desde que decidió hacer su vida alejado de mi señora madre y mis hermanas”, indico el exfuncionario y después agregó “mi padre biológico tomo contacto conmigo y me anunció que se presentará ante las autoridades judiciales en las próximas horas”.

Aclaró que se conoció que su progenitor estaba involucrado en el tema del narcotráfico el pasado domingo cuando lo vio en las noticias de la televisión y después fue enfático al sostener “durante mi tiempo en el Ministerio de Gobierno nunca conocí un reporte ni oculte ninguno que involucre o mencione a mi padre biológico”

Lamentó que la orden de captura de su padre por parte de la justicia argentina sea utilizada políticamente para querer perjudicar al ministro de Gobierno, Carlos Romero, con quien Pérez fue viceministro de Régimen Interior.

Jorge Pérez Ardaya, es buscado por la justicia argentina mediante la Interpol, para que responda al procesamiento por el delito de contrabando de estupefaciente, ocurrido en diciembre de 2006 en Buenos Aires.

SANTA CRUZ/Fides