Lecheros temen la falta de forraje por la falta de lluvias

El presidente de la Confederación Nacional de Lecheros, Yasmani Medrano, aseguró que su sector debe estar listo para afrontar la época de sequía pues ante la falta de lluvias ya se siente una reducción en la cantidad de forraje y otros insumos para alimentar a las vacas, de hecho, dijo que si en tres semanas más no llueve se estarán quedando sin forraje.

“En este momento no existe el insumo (alimentos para vacas) al 100 por ciento por el tema de la sequía, si en tres semanas más no llueve, estamos viendo en este momento que la angostura no ha llegado a los niveles que se esperaba, si no llueve en tres semanas la situación se puede complicar aún mucho más, además en el sector productivo porque no vamos a poder garantizar la seguridad alimentaria para toda Cochabamba”, sostuvo según un reporte de Fides Cochabamba.

Según Medrano entre los insumos para el ganado lechero están la cascarilla de soya; en el caso de los avicultores está la harina de soya y de maíz. Indicó que este hecho no sólo afectará al sector lechero sino a otros sectores productivos.

El sector está preocupado por la plaga de la langosta que afecta a varios municipios de Santa Cruz porque es desde esa región que llegan los insumos.

“Generalmente el 50 por ciento de los insumos vienen de Santa Cruz, ahora con este tema del problema climatológico que está golpeando a Santa Cruz, con el tema de las langostas, habrá un serio problema con relación al tema productivo en Cochabamba y otros departamentos”, apuntó.

COCHABAMBA/Fides