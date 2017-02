Gabriela Zapata: Involucra en la trama del hijo de Evo a Doria Medina y Walter Chávez

Gabriela Zapata, exnovia del presidente Evo Morales, reapareció la noche del domingo en un espacio de la red ATB en la sostuvo que todo el plan del hijo era una maquinación de Samuel Doria Medina y que se inició con Walter Chávez en 2005.

“Si he mentido, pero no he mentido porque de mí haya nacido la mentira yo he mentido y quiero aclararle al país porque he sido utilizado por el señor Samuel Doria Medina por medio del señor Eduardo león, me ha ofrecido ayuda, venia la señora Cintia Perou brindándole ayuda a mi hija a mí, indicándome varias cosas y lo único que han hecho es utilizarme”, fueron las primeras palabras de Zapata en el espacio de la red televisiva que tuvo una duración de 20 minutos.

“Walter Chávez, exasesor de campaña de Evo, tuvo contacto con Samuel Doria Medina” y después agregó “esto ha sido fabricado desde el año 2005 para ser utilizado en algún tiempo” y dio a entender que el peruano fue quien urdió toda la trama de supuesto hijo del presidente.

En este espacio televisivo Zapata aseguró que actuó bajo las supuestas órdenes de Doria Medina, porque amenazaron la vida de su hija y no contaba con apoyo.

La expareja del Presidente negó que tuvo relación directa con Juan Ramón Quintana y aseguró que: “No conozco al Ministro de la Presidencia, nunca he hablado con él”. y afirmó que los mensajes de texto fueron redactados por Eduardo León.

Sobre su trabajo en la CAMC indicó: “Por medio de mi expareja china es que entré a CAMC Ningún personero del Gobierno me metió a trabajar en esta empresa”.

También habló de su relación con su “tía de cariño” y dijo “Pilar Guzmán sin mi autorización iba a pedir dinero a todo el mundo en beneficio de ella”.

Con respecto a su relación con su exabogado Wálter Zuleta dijo “lo conocí el 2013, ha ganado mi confianza porque no tenía un padre cerca… y se volvió algo más”

“Voy a asumir lo que he hecho pero quiero que la gente se dé cuenta que hay una persona que me ha utilizado” fue uno de sus últimos conceptos antes de concluir el espacio de la cadena televisiva.

En segmento de ATB en ningún momento se identifica al entrevistador, tampoco se dio la fecha en la que fue grabado el programa y cuanto duró la entrevista sin cortes.

LA PAZ/Fides