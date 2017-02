Presidente Morales califica de política movilización de los cocaleros yungueños

El presidente Evo Morales advirtió el miércoles afanes netamente políticos en la movilización de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) que apunta -dijo- a mantener la vigencia de la Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, y desmintió que esa norma neoliberal proteja los cultivos en la región mesotérmica de los Yungas, en La Paz.

En conferencia de prensa, el Jefe de Estado manifestó que algunos dirigentes de Adepcoca están siendo usados por la derecha, para “engañar y mentir” a sus bases con el propósito de frenar el tratamiento del proyecto de ley de coca, en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

“Solo quiero decirles, siento que hay afanes netamente políticos y lamento mucho que algunos hermanos dirigentes de Adepcoca estén usando (las movilizaciones) con fines particulares”, afirmó el Mandatario.

Morales recordó que la “neoliberal” Ley 1008 no garantiza una producción renovable y de por vida en los Yungas, como exigen los productores de esa región, porque no considera esa zona como tradicional.

El Presidente cuestionó que, con la movilización del martes que causó destrozos en infraestructuras de entidades públicas, en la ciudad de La Paz, se pretenda evitar separar la coca de la Ley 1008.

“Algunos dirigentes engañando y mintiendo a sus bases dicen que no se cambie la Ley 1008, entonces ¿de qué coca de por vida me están hablando? La ley 1008 no garantiza la coca de por vida”, sostuvo.

Asimismo, repudió que los dirigentes cocaleros de los Yungas afirmen que el Gobierno ahora los está convocando para conversar sobre esa norma, cuando -según el Mandatario- se reunió más de cuatro veces con ese sector, en Palacio Quemado y la Residencia Presidencial.

“Aquí (en Palacio Quemado) tuve tres o cuatro reuniones, en la Residencia (Presidencial) tuve dos reuniones y la último (los dirigentes) la suspendieron. No es que recién estamos convocando a la reunión, ahí están los datos”, indicó.

Finalmente, Morales pidió a los cocaleros de los Yungas no dejarse engañar como pasó con las cooperativas mineras en 2016.

LA PAZ/Tomado de ABI