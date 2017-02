Rafael Correa: Lasso es el candidato más fácil de derrotar

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró este miércoles en diálogo con la prensa internacional que habrá segunda vuelta en las elecciones presidenciales de su país entre el oficialista Lenín Moreno y el opositor Guillermo Lasso.

“Vamos a una segunda vuelta y venceremos, el candidato más fácil de derrotar es Lasso. No se nos debe olvidar sus antecedentes, sabemos los millones que tienen, la decisión está en manos de la ciudadanía”, señaló.

Correa aseguró que “es necesario contar los votos”, al señalar que los primeros resultados dieron el 37% de los votos a Lenín y el 31% a Lasso, separados según él por “más de un millón de votos de diferencia”.

Cuestionado sobre su protagonismo en las elecciones del pasado domingo, el primer mandatario ecuatoriano dijo “no me interesa ser importante, iluminar sin brillar. Si ganan elecciones anticipadas tendré que presentarme nuevamente para derrotarlos”, señaló.

Acto seguido, Correa arremetió contra el candidato opositor al señalar: “A nivel internacional Lasso no sabe que está diciendo, habla de Unasur, va intentar desunir a las naciones, que no seguirá dando asilo Assange. Ojalá el mundo reaccione ante esta realidad, Lasso es una vergüenza para todos nosotros”.

“Ellos están felices por ir a una segunda vuelta, para nosotros es contundente el triunfo, y el dos de abril los volveremos a derrotar”, dijo.

Ante un hipotético triunfo de la oposición, Correa advirtió “si gana la oposición tendré que regresar más pronto y tendré que estar en el momento histórico que se requiere, recuperar y no dejar perder lo que hemos logrado. Yo me hubiera presentado nuevamente, tengo una responsabilidad con mi país, en unos años nos volveremos a ver, me presento y los volvemos a derrotar”.