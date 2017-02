Hay falta de agua en el penal de San Roque y abastecen con cisternas

Los internos del penal de San Roque en Sucre sufren la falta de agua desde el jueves y hoy el Retén de Emergencias envió el líquido elemento en cisterna. La entidad local de agua de la región realiza cierto racionamiento para evitar el mal uso del agua en los días de carnaval.

Erick Bracamonte, técnico del Retén de Emergencias, explicó a Loyola Fides que la escasez de agua en el penal se debe al excesivo consumo del líquido elemento en algunos barrios de la ciudad por el carnaval.

“Como sabemos en estas fiestas de carnaval el consumo de agua es excesivo en los domicilios entonces nuestra entidad de agua potable está haciendo un uso racional en el tema del agua y está haciendo racionamiento no porque falte el agua sino porque no todos somos conscientes en no jugar con agua y tener el uso adecuado del agua”, dijo.

En su criterio, el consumo de aguas en la cárcel de San Roque es mucho más elevado que en otros recintos por lo que se vio afectada.

“Esta situación fue inmediatamente asistida por el Retén de Emergencias y la empresa local de agua potable llevando un carro cisterna para abastecer los tanques del recinto penitenciario”, indicó.

Bracamonte aseguró que la empresa local de agua activó un plan de racionamiento para evitar el derroche de agua potable durante los días del carnaval.

“Entendemos de que la entidad de agua está dotando en las noches y está haciendo algún tipo de racionamiento para evitar que se malgaste el agua”, afirmó.

SUCRE/Loyola Fides