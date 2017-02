El Vicepresidente venezolano: EE.UU. no tiene “prueba alguna” contra mi

El vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, aseguró este domingo que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos no ha presentado pruebas en su contra sobre las acusaciones que le vinculan con narcotráfico internacional debido a que “no existe prueba alguna”.

“No hay una sola prueba; es una medida arbitraria, ilegal, extraterritorial, que viola todo tipo de derecho”, dijo El Aissami en declaraciones al canal Televén.

Agregó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense, que oficializó la sanción, “no ha emitido ni una sola prueba y no la va a emitir porque no existe prueba alguna”.

El 13 de este mes, ese organismo del Departamento del Tesoro impuso sanciones migratorias y económicas a El Aissami y otro ciudadano venezolano por “jugar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos”.

Una semana antes, la televisora estadounidense CNN en Español emitió un informe sobre la venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de países de Medio Oriente involucrados en acciones de terrorismo y narcotráfico, y testigos citaron a El Aissami como el cabecilla de aquel delito.

Días después, el gobierno de Venezuela prohibió la emisión de CNN en Español en todo el territorio de su país.

El miércoles pasado, El Aissami publicó una solicitada en el diario estadounidense The New York Times, en la que negó que alguna vez haya tenido visa para ingresar en Estados Unidos, así como activos depositados en ese país.

“Ellos no tienen ni una sola prueba, por eso publicamos en el New York Times la carta, porque en CNN no me han dado el derecho a réplica” y “tenemos derecho legítimo a defendernos”, dijo El Aissami.

“Las pruebas que tienen es la declaración de cuatro narcotraficantes que fueron capturados durante mi gestión (como ministro de Interior y Justicia)”, agregó.

Abogado de ascendencia sirio-libanesa y de 42 años de edad, El Aissami juró como vicepresidente ejecutivo de Venezuela el 4 de enero pasado, designado por el presidente Nicolás Maduro para suceder al veterano dirigente Aristóbulo Istúriz.

Hasta entonces era gobernador el estado Aragua, cargo para el cual había sido electo a fines de 2012, y antes fue ministro de Interior y Justicia (2008-12) del fallecido presidente Hugo Chávez.

Además, lleva poco más de cuatro años como vicepresidente para la región Centro-Occidental del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante.

CARACAS/Agencias