Tres equipos bolivianos comienzan la fase de grupos de la Libertadores

De cuatro representantes iniciales en la Copa Libertadores de América 2017, Bolivia ha quedado con tres clubes en carrera: Wilstermann, Sport Boys y The Strongest, que jugarán la fase de grupos a partir de la primera semana de marzo con el desafío de avanzar de ronda.

The Strongest fue el último elenco en sumarse a la instancia de grupos después de pasar las barreras de la segunda fase ante el uruguayo Montevideo Wanderers (2-0/4-0) y la tercera etapa frente al chileno Unión Española (1-1/5-0).

El Tigre ingresó en la serie 2, siendo sus rivales Santos (Brasil), Independiente de Santa Fe (Colombia) y Sporting Cristal (Perú). Mientras, Wilstermann está en el 5 con Peñarol (Uruguay), Palmeiras (Brasil) y Atlético Tucumán (Argentina); y Sport Boys está en el 6 junto a Atlético Mineiro (Brasil), Libertad (Paraguay) y Godoy Cruz (Argentina).

En esta inédita versión de la Libertadores, el fútbol boliviano tiene tres elencos en competencia que desde principios de marzo hasta finales de mayo jugarán esta instancia en procura de quedarse con el primero o segundo lugar para acceder a los octavos de final, mientras los ocho terceros de cada grupo recibirán como consuelo continuar jugando a nivel internacional, pero en la Copa Sudamericana 2017.

En la primera fecha, The Strongest recibe a Independiente Santa Fe el jueves 9 de marzo en horario por definir. En su segundo y tercer cotejo será visitante ante Santos (16 de marzo, 20:45 hora boliviana) y ante Sporting Cristal (18 de abril, 20:45 hora boliviana) completando los cotejos de ida. Luego vendrán las revanchas.

Los aviadores también inician en casa, el martes 7 de marzo recibirán a Peñarol a partir de las 18:30, en el estadio Félix Capriles. Continuando con la primera rueda hará visita a Palmeiras el miércoles 15 de marzo (19:45 hora boliviana) y enfrenta en el valle al sorprendente Atlético Tucumán el martes 11 de abril (18:30).

El debutante en torneos internacionales, Sport Boys arranca en condición de local ante Libertad el miércoles 8 de marzo (18:30), mientras tendrá su primera salida el jueves 13 de abril (19:45 hora boliviana) frente a Atlético Mineiro y en la tercera fecha vuelve a ser visitante el jueves 20 de abril (18:30 hora boliviana) ante Godoy Cruz.

Por jugar los partidos en condición de local, cada elenco recibe la suma de 600 mil dólares como reconocimiento a su participación en la Libertadores y suma un millón, 800 mil dólares. A esto se suma el ingreso por concepto de recaudaciones. En el caso de The Strongest ganó 400 mil dólares por pasar la segunda ronda y 400 mil dólares por superar la tercera, totalizando 800 mil dólares, de acuerdo a los datos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

Por otro lado, Universitario de Sucre fue el cuarto equipo boliviano en este certamen, sin embargo, tuvo un paso fugaz, ya que quedó eliminado en la primera fase a manos de Montevideo Wanderers (3-2/2-5). Por su participación recibió 50 mil dólares.

Este es el rol de partidos de los equipos bolivianos en la Copa Libertadores de América 2017:

FASE DE GRUPOS

GRUPO 2

Jueves 09 de marzo de 2017

La Paz: The Strongest vs. Independiente Santa Fe Por definir

Jueves 16 de marzo de 2017

Santos: Santos vs. The Strongest 20:45 (hb)

Martes 18 de abril de 2017

Lima: Sporting Cristal vs. The Strongest 20:45 (hb)

Jueves 04 de mayo de 2017

La Paz: The Strongest vs. Sporting Cristal Por definir

Miércoles 17 de mayo de 2017

La Paz: The Strongest vs. Santos Por definir

Martes 23 de mayo de 2017

Bogotá: Independiente Santa Fe vs. The Strongest 20:45 (hb)

GRUPO 5

Martes 07 de marzo de 2017

Cochabamba: Wilstermann vs. Peñarol 18:30

Miércoles 15 de marzo de 2017

Rio de Janeiro: Palmeiras vs. Wilstermann 19:45 (hb)

Martes 11 de abril de 2017

Cochabamba: Wilstermann vs. Atlético Tucumán 18:30

Martes 25 de abril de 2017

Tucumán: Atlético Tucumán vs. Wilstermann Por definir

Miércoles 03 de mayo de 2017

Cochabamba: Wilstermann vs. Palmeiras 21:45

Miércoles 24 de mayo de 2017

Montevideo: Peñarol vs. Wilstermann 20:45 (hb)

GRUPO 6

Miércoles 08 de marzo de 2017

Warnes: Sport Boys vs. Libertad 18:30

Jueves 13 de abril de 2017

Belo Horizonte: Atlético Mineiro vs. Sport Boys 19:45 (hb)

Jueves 20 de abril de 2017

Mendoza: Godoy Cruz vs. Sport Boys 18:30 (hb)

Jueves 27 de abril de 2017

Warnes: Sport Boys vs. Godoy Cruz 20:45

Miércoles 03 de mayo de 2017

Warnes: Sport Boys vs. Atlético Mineiro 18:30

Martes 16 de mayo de 2017

Asunción: Libertad vs. Sport Boys 19:00 (hb)

LA PAZ/APG