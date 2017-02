Mueren dos personas en peleas con padilleros

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Cochabamba, Gualberto Díaz, informó el lunes que dos jóvenes de 17 y 19 años murieron en en medio de peleas de pandillas en estos feriados.

“Tenemos plenamente identificados a los autores”, dijo en una conferencia de prensa.

Según Díaz, el primer caso tuvo como víctima a Isaac Solares Lazarte, de 17 años, quien falleció por un traumatismo encéfalo craneal provocado por un golpe que le fue propinado con una piedra.

Explicó que el adolescente fue víctima de dos presuntos pandilleros en medio de una pelea registrada en el Barrio minero San Juan, a la altura del Kilómetro 10 de la avenida Petrolera.

“Realizado un rastrillaje tras el hecho se logró capturar a Orlando Arandia Oculi, de 18 años, y su hermano Erick Arandia Oculi, de 21 años”, sostuvo.

Agregó que la concubina del fallecido identificó a los aprehendidos como quienes provocaron la pelea con su pareja y le golpearon hasta la muerte.

“Yo me he peleado con él y después se ha caído de nuca. Que me disculpen”, dijo Orlando, uno de los implicados, sobre lo sucedido.

Por otro lado, Díaz explicó que el segundo caso tuvo como víctima a Alvaro Achá Rocha, 19 años, quien fue apuñalado en el tórax en medio de una pelea registrada en la puerta de una discoteca de la avenida Guayacán.

Acotó que una investigación policial identificó a su autor como Carlos Gutiérrez, alías ‘El Romántico’, quien es un conocido pandillero con prontuario delictivo.

“Estamos realizando las investigaciones. Se está realizando los trámites para el mandamiento de aprehensión y dar con el paradero del implicado”, concluyó.

COCHABAMBA/