Cochabamba: dirigente cocalero asegura que se vende coca mezclada

El presidente regional del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) y ejecutivo de los cocaleros del Trópico de Cochabamba, Leonardo Loza, manifestó que no toda la coca que se comercializa como paceña es de los Yungas ya que la misma se “mezcla” con la chapareña por ser más barata.

Las declaraciones surgen después de la polémica de qué coca se pijcha más, la yungueña o chapareña.

“Yo tengo información y me he constatado personalmente, en los nueve departamento del país, de que mezclan la coca chapareña y la coca yungueña y lo venden a nombre de Yungas de La Paz, eso no es vender al 100 por ciento la coca yungueña, entonces deben ser más realistas (…). Porque en si la coca de La Paz cuesta un poco más que la coca chapareña que cuesta un poco menos, por eso lo mezclan y lo venden”, sostuvo.

Indicó que se concentrarán el próximo sábado en Chimore para festejar la promulgación de la Ley de la coca.

Loza también manifestó su confusión por que el discurso de los cocaleros yungueños sea igual al de la derecha. “La derecha desde mucho tiempo atrás siempre nos ha calificado, siempre nos ha empujado al nivel de que la coca del chapare no se acullica, no se pijcha”, dijo.

COCHABAMBA/Fides

GMR