Adepcoca no asistirá a la promulgación de la Ley de la Coca

El presidente de la Asociación de Productores de Coca de los Yungas (Adepcoca), Franklin Gutiérrez, informó que los productores no asistirán el miércoles a la promulgación de la Ley General de la Coca previsto para las 07.00 en Palacio de Gobierno, como una manifestación de rechazo a la misma.

“Nosotros como Adepcoca junto a los hermanos productores no vamos a hacernos presentes a esa promulgación porque todos mis hermanos productores de Yungas no estamos de acuerdo con las 7.700 hectáreas (para el Trópico), es algo inaudito que quieren legalizar una coca que no se justifica”, dijo en conferencia de prensa.

Indicó que su sector no acepta esa Ley porque el Gobierno impuso la cantidad de hectáreas tanto para La Paz y el Trópico de Cochabamba y que si bien como dirigentes firmaron es por la presión que ejerció el Ejecutivo.

A pesar del desacuerdo el sector igual participará de la reglamentación de la norma pues denuncian que quieren imponerles la forma de comercializar la hoja verde.

Por otro lado, la dirigencia ratificó que impulsarán un referendo sobre el pijcheo cuando haya cambio de gobierno. “Una vez que este Gobierno salga y entre otro gobierno vamos a pedir un referéndum nacional y ahí lo que mañana va festejar el Trópico sus 7.700 hectáreas, nosotros con otro gobierno vamos a pedir que se pregunte al pueblo boliviano qué coca se consume, coca de Yungas o coca del Trópico”, sostuvo Gutiérrez.

LA PAZ/Fides

GMR