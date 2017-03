Juez emite orden de aprehensión para el asambleísta Gustavo Torrico

El juez primero del Tribunal de Sentencia de La Paz, Sixto Fernández, emitió una orden de aprehensión contra el exviceministro, exparlamentario y actual asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) de La Paz, Gustavo Torrico, por no presentarse a testificar en la audiencia del caso de presunto terrorismo.

“Instruir que por secretaria se expida el correspondiente mandamiento de aprehensión debiendo comparecer ante este tribunal el señor Gustavo Torrico Landa el día viernes a horas 15.30 de la tarde quien deberá justificar los argumento que tiene”, dijo en audiencia.

El abogado de varios de los acusados en el caso, Gari Prado, lamentó que varios de los testigos ofrecidos por la defensa no asistan por el temor político que significa el proceso.

“Les meten miedo a los testigos que no son vinculados al partido de Gobierno, le dicen que les va ir mal, les va pasar cosa, entonces la gente se asusta y no quiere declarar; por otro lado se busca que los que han sido funcionarios de gobierno, policial, un exfiscal y exjuez tengan deber de abstención, cosa que no existe”, afirmó Prado.

Según el abogado se citó a Torrico en calidad de exparlamentario que en su momento integró la comisión multipartidaria que investigó al inicio de este proceso.

Por otro lado adelantó que la próxima semana será convocado a declarar el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, quien se espera sea notificado en las próximas horas.

SANTA CRUZ/Fides

GMR