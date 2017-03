INESAD recomienda no recargar la tributación en un segmento reducido de contribuyentes

Según los expertos de la Fundación INESAD que editaron el libro “El ABC del desarrollo de Bolivia” recomiendan que se ampliando la base de contribuyentes y no se recargue la tributación en un segmento reducido de contribuyentes que operan en el sector formal.

Hay que asegurar una base imponible amplia y diversificada pues “si la carga tributaria está muy concentrada en pocas personas y pocas actividades, se corre el riesgo de que las inversiones y actividades se trasladen al sector informal o a otros países que ofrezcan condiciones más favorables”.

“El problema es que los impuestos y la población que paga impuestos es muy reducida, en Bolivia existe una gran informalidad que hace que la mayor parte de la carga tributaria caída en un grupo reducido de contribuyentes, entonces el mayor reto de Impuestos Nacionales y de la Aduana es ampliar esa base”, dijo en el programa El Hombre Invisible de radio Fides el exministro de Finanzas de Bolivia, Luis Carlos Jemio, uno de los autores de “El ABC del desarrollo de Bolivia”.

Según el libro la carga tributaria en Bolivia se encuentra en un nivel alto en comparación a otros países del mundo con diferentes niveles de ingresos. La carga tributaria para 2013, incluyendo los impuestos y regalías provenientes del sector de hidrocarburos, fue del 33,7% del PIB. En Malawi, Burkina Faso y Kirguistán, países con ingreso per cápita inferior a Bolivia, la carga tributaria se sitúa entre 15% y 20% del PIB. En la República Dominicana, país de América Latina con el doble de ingresos per cápita que Bolivia, la carga tributaria llega al 13,8% del PIB. En Malasia y los Países Bajos, países con ingresos bastante superiores a los de Bolivia, la carga tributaria se sitúa por encima del 20%. Solamente en Singapur, que es el país con mayor ingreso per cápita de la muestra, este indicador es de sólo el 13,4% del PIB.

También se muestra una necesidad de equilibrar mejor la distribución de recursos entre las regiones. El sistema actual de distribución entre los diferentes niveles de gobierno, y entre las regiones, implica asimetría, inequidad y vulnerabilidad en la distribución de los recursos, especialmente en la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de las regalías. La inequidad en la distribución de recursos es evidente cuando se la calcula por habitante.

Las regiones con una elevada incidencia de pobreza y las de rápido crecimiento poblacional se favorecerían con la mejora de la equidad y la eficiencia en la distribución de los recursos públicos, en el marco de un Pacto Fiscal.

LA PAZ/Fides

GMR