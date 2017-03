Juez ordena un nuevo estudio de Límites en campo Incahuasi

El juez Público 4° de Familia de Sucre, Wilfredo Núñez, constituido en Tribunal de Garantías, determinó este jueves que Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) vulneró el derecho al debido proceso al proporcionar límites referenciales para el estudio que otorgó a Santa Cruz el 100% de la propiedad del campo Incahuasi, por lo que ordenó a la estatal petrolera realizar un nuevo estudio en base a documentación oficial y actualizada.

“La Gobernación de Chuquisaca estaba alegando vulneración al debido proceso y esa parte es la que se ha concedido, porque se evidenció que YPFB proporcionó documentación no oficial para que la consultora GLJ, encargada de realizar el estudio para la determinación o no del campo compartido, se base en esa documentación que no es la fidedigna, la real y concreta”, sostuvo.

En cambio, el Juez negó el pedido de suspender el pago de regalías a Santa Cruz hasta que se realice un nuevo estudio, porque el derecho presuntamente vulnerado a Chuquisaca está latente.

“También se ha dispuesto de que YPFB dentro de un término de 30 días elabore un nuevo estudio y de los resultados de este trabajo se proceda a determinar si efectivamente Chuquisaca no tiene derecho alguno a percibir regalías o por el contrario sí”, agregó.

