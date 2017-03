Trabajadores denuncian la pretensión de hacer desaparecer Aasana y la DGAC

Los trabajadores de la Administradora de los Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) denunciaron este jueves la intensión del Gobierno de buscar la desaparición, mediante una Ley, de dicha entidad y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), razón por la cual se declararon en emergencia y anuncian medidas de presión.

El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de Aasana, Néstor Villarroel, aseguró que su sector rechaza dicho proyecto de Ley que está en la Asamblea Legislativa Plurinacional y pide archivar su tratamiento.

“No es posible de que un proyecto de Ley, que es del que hacer aeronáutico, vayan dos artículos de contrabando donde traten de desaparecer a dos instituciones (…), están vulnerando la Constitución referente a la creación, lo que quiere el Ministerio de Obras Públicas es crear otra entidad descentralizada pero que este al mando de la DGAC y de Aasana situación que también va en contra de los convenios internacional porque no puede ser juez y parte el mismo Estado ni las dos instituciones porque una es de fiscalización y la otra es de servicios”, explicó en conferencia de prensa.

Según el dirigente no se descarta el cierre de aeropuertos si es que el ministro Obras Públicas, Milton Claros no los convoca para debatir el proyecto y mejorarlo. “Nosotros en este momento estamos declarando un estado de emergencia permanente, no damos plazo, en cualquier momento nosotros tomamos alguna otra determinación en resguardo de nuestra institución”, sostuvo.

LA PAZ/Fides

GMR