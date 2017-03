Evo sobre Leopoldo Fernández: “Siento que la justicia ha perdonado con 15 años de cárcel”

El presidente Evo Morales, expresó el sábado en Cochabamba su desacuerdo, por la condena de 15 años de cárcel dictada contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, quien es acusado de homicidio y lleva detenido más de ocho años.

“Los juristas dirán 15 años o no, pero desde un punto personal, por división de la patria, por genocidio no corresponde 15 años de cárcel, no entiende, todos tenemos la obligación de cuidar la unidad del país. Siento que la justicia ha perdonado con 15 años de cárcel”, dijo Morales en conferencia de prensa en Cochabamba

El Presidente afirmó que Fernández fue parte del plan de desintegración de Bolivia que se desarrolló durante el 2008 y por el que “no podía aterrizar en algunos aeropuertos y hasta intentaron tomar Viru viru, pero la Fuerza Aérea se los impidió” y después agregó “Había una política, no solo de golpe a la patria, sino de traición al país”.

Recordó que el exprefecto fue captado por algunos medios de comunicación cuando el en septiembre de 2008 “quitaba las armas a los soldados en Pando” y además de indicar que Fernández “fue parte de las dictaduras”.

Después de dictarse la sentencia Fernández indicó que su condena tenía nombre y apellido y cito al presidente Evo Morales y al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Junto al exprefecto de Pando, también fueron sentenciados a la cárcel Edwin Ventura (nueve años), Germán Justiniano (ocho) y Marcelo Mejido (cinco), los dos últimos ya cumplieron su pena.

El próximo miércoles 15 de marzo se dará lectura a la resolución de la sentencia y se sabrá si el principal imputado va a la cárcel.

COCHABAMBA/Fides