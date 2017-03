La Iglesia cree que con la Ley de Coca Bolivia podría pasar a ser productor de cocaína

El vicario Judicial de Arzobispado de Cochabamba, sacerdote jesuita Miguel Manzaneda, manifestó su preocupación por la aprobación de la Ley General de la Coca pues con esta norma Bolivia podría pasar a ser no sólo productor de la hoja verde sino también de la cocaína.

“Yo diría que aquí estamos cayendo en que Bolivia está pasando a ser un protector no sólo de coca sino también de cocaína, esto es muy serio y ya otros países están tomando en cuenta esto y eso luego se va al Brasil, sobre todo, a la Argentina, a Chile, alguna vez también, realmente estamos contribuyendo que se expanda lo que es el consumo de cocaína”, sostuvo, según un reporte de radio Fides Cochabamba.

En criterio del sacerdote, la aprobación de la norma se debió a la presión del sector cocalero del Trópico de Cochabamba, lo que podría derivar en que incluso el país será considerado como peligroso en el ámbito internacional.

“Creo que Bolivia tendría que buscar otros caminos y pues nivel internacional Bolivia se considera como un país peligroso en ese sentido de que no se protege lo que sería la convivencia con otros países. En el fondo se dice que Bolivia es un país que no tiene recursos, que no tiene industria y que por lo tanto tiene que buscar modos de sobrevivencia pero creo que esto no es lo mejor”, sostuvo.

COCHABAMBA/Fides

GMR