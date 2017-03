Maestros comienzan concentración para su marcha el domingo

El dirigente del magisterio paceño, José Luis Álvarez, informó en el programa “Sólo por Hoy” de radio Fides que desde mañana domingo los maestros comenzarán a concentrarse en Caracollo para iniciar su marcha por la “Calidad Educativa con Calidad de Vida”, el lunes a las 09.00 horas.

“El día lunes vamos salir a las 09.00 de la mañana, los maestros están empezando a concentrarse desde el día domingo, todas las delegaciones”, que son 31 a nivel nacional. El dirigente aseguró que la marcha tendrá una duración de ocho a 10 días.

El sector tiene una serie de demandas que tiene que ver con la jubilación, reposición de bonos de zona y de frontera para los maestros que están en lugares alejados. A esto se suma los cuestionamientos a la Ley 070 pues “en vez de superar la crisis educativa ha terminado de profundizarlo”.

En caso de no tener respuesta a sus demandas iniciarán una huelga indefinida. “Si no hay una respuesta positiva a la llegada de la marcha vamos a tener que implementar la huelga general indefinida y el responsable de esa huelga va ser el Gobierno que no da respuesta de estos planteamientos”, indicó Álvarez.

El sector también pide que cada aula cuente con un máximo de 20 alumnos y no 35 como plantea el Gobierno. El magisterio también rechaza que en primaria se incorpore las materias de lengua originaria y extranjera, artes plásticas y computación, aumentándoles a los docentes el trabajo pero sin incrementar el presupuesto por dichas nuevas disciplinas.

LA PAZ/Fides

