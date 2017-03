La Contraloría no recibe informe de irregularidades en compra de taladros para YPFB

El contralor General del Estado, Henry Lucas Ara Pérez, informó hoy que su despacho aún no recibió ningún informe del directorio de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para iniciar la auditoría sobre irregularidades en el proceso de adquisición de tres perforadoras para la empresa estatal.

“Yo, al igual que ustedes, me he enterado por los medios de prensa a lo que ustedes se refieren respecto a este problema que habría con la compra de taladros que lo ha denunciado la Dirección de Transparencia (del Ministerio) también nos hemos enterado que esto va ser remitido a la Contraloría y hasta este momento no ha ingresado nada al respecto”, declaró a los medios locales.

La semana pasada, el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Edmundo Novillo, informó que se detectaron irregularidades en el proceso de adquisición de las tres perforadoras para YPFB de la empresa italiano Drilmec, por un valor de 148 millones de dólares, ese informe fue remitido al directorio de la estatal petrolera y este instruyó el viernes remitir dicho informe a la Contraloría General del Estado para una auditoría.

“Una vez que nos llegue la información vamos a poder pronunciarnos, vamos a hacer el análisis correspondiente”, sostuvo Ara, quien además consideró que el proceso de auditoría dependerá del volumen del informe.

LA PAZ/Fides

GMR