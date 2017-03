Carlos Mesa: Bolivia está confiada en un resultado favorable

Sobre la entrega de la réplica boliviana en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, el portavoz boliviano ante La Haya, Carlos Mesa, indicó que a pesar de que esto se da en un contexto bilateral bastante tensionado, “lo evidente es que Bolivia está muy confiado en que el resultado sí va a ser favorable, porque los argumentos bolivianos son extremadamente sólidos”.

“La demanda preliminar de competencia de Chile dio lugar a un fallo. El tratado de 1904 no ha resulto todos los temas pendientes entre Bolivia y Chile, en consecuencia, el tema es que si hay temas pendientes. Lo que estamos discutiendo es que si Chile tiene o no la obligación de negociar”, dijo en entrevista con la televisión pública de Chile.

Si el fallo fuera contrario a las aspiraciones bolivianas, el ex presidente aseguró que en primera instancia, Bolivia debe aceptar el fallo sea o no favorable, pues aceptan a la Corte como la instancia más importante a la que se somete en su fallo.

Pese a ello, deja en claro que harán valer el objetivo que se fijaron hace años: no cejar como país hasta no conseguir un puerto cómodo y soberano en el océano pacífico.

“Eso que quiere decir, que tenemos que hacer una reflexión del fallo, tendremos que establecer una estrategia de mediano plazo para definir cuáles serían los caminos mejores para conseguir nuestro objetivo”, sostuvo.

Respecto de si Bolivia ha aprovechado los incidentes de los últimos meses para enfrentar este proceso, Mesa aclaró que el país “lo que tiene en el caso de la demanda, es una causa de Estado y hace una política de Estado y no una política de gobierno.

Entiendo que en el contexto interno, cualquier país tiene que hacer una evaluación sobre su propia situación. Entiendo que aquí hay un elemento político, pero ese elemento, no tiene que ver necesariamente con la utilización o no de un elemento tan sensible, porque en última instancia, ocurra lo que ocurra, el fallo final definirá el éxito político de cada gobierno”.

“Estos incidentes son comprensibles, el clima de relación bilateral no ha ido por los mejores caminos, por una serie de razones. Los incidentes no son lo esencial, espero que se resuelvan en el corto plazo y la relación tienda a normalizarse. Si queremos establecer un diálogo con Chile, y Chile sabe que tendrá que establecer un diálogo como posibilidad si el fallo es contrario, tenemos que ir construyendo un clima de diálogo que me parece imprescindible”, agregó.

SANTIAGO DE CHILE/Con datos de TVN y La Tercera