Alcalde de Santa Cruz insulta nuevamente a los periodistas

El alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, volvió a insultar a los periodista este jueves antes de iniciarse el acto por el Día del Mar en la plaza Eduardo Abaroa de la capital cruceña y los insulto con palabras soeces.

Transcripción de la entredicho entre Fernández y el periodista de la red ATB:

Alcalde: “Estoy hablando yo y me corta, qué me va a preguntar, no sea cojudo pregúnteme”.

Periodista: “No se enoje alcalde”

Alcalde: “Yo me enojo porque me da la gana. No quiero hablar con ustedes, son una huevada y usted no se enoja, porque es un sapo, burro no sé enoja por el Día del Mar (…) así, periodista pelotudo”.

Periodista: “Gracias Alcalde”

Alcalde: “Como gracias, no sea maricón, provoca y después se hace el pobrecito, hipócrita de mierd…”

No es la primera vez que Fernández tiene roces con periodistas, con quienes no se ahorra adjetivos por alguna pregunta que le hacen sobre la administración del municipio y supuestas denuncias de corrupción que recaen en sus colaboradores.

SANTA CRUZ/Fides