Dirigentes de la COD de Santa Cruz toman oficinas del Ministerio de Trabajo

El comité ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz tomó las oficinas regionales del Ministerio del Trabajo exigiendo la designación consensuada del Director Departamental y el respeto a las normas laborales.

“Es una toma de protesta pacífica para decirle al Ministro de Trabajo (Héctor Hinojosa) que los trabajadores de Santa Cruz no somos sus entenados, más de un mes y medio que venimos reclamando, no estamos imponiendo nombres, que de una vez por todas él tome una decisión de quien va ser el jefe o la jefa departamental”, indicó Rolando Borda, dirigente de la COD en Santa Cruz y militante del Movimiento al Socialismo (MAS).

El también dirigente petrolero que de no designarse a un titular para la oficina la próxima semana se hará una toma “masiva” con la participación de todos los afiliados a la organización sindical y de forma permanente hasta tener una respuesta del Ministro de Trabajo.

“Hay una violación a los derechos de los trabajadores, falta recursos humanos, queremos que el Ministro Hinojosa sepa y entienda que no somos sus enemigos ni estamos en su contra, pero también queremos decirle que no somos sus entenados, venimos desde hace tiempo insistiendo que falta personal, ésta es una medida de alerta, si no somos atendidos nos vamos a ver obligados a hacer una toma multitudinaria, del Ministerio”, sostuvo el dirigente.

Así mismo señaló que “Hay casos que no se resuelven acá porque hay un interinato, lo mandan a la ciudad de La Paz. Hay una molestia, esto es insoportable”, dijo.

SANTA CRUZ/Fides