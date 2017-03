Bolivia denunciará violación a libertad de prensa en Chile

Erick Condorena, camarógrafo de la estatal Bolivia TV que viajó el viernes a Iquique para indagar sobre la situación de nueve bolivianos encarcelados en Chile, fue devuelto al país tras ser retenido por más de tres horas en oficinas de Migración, a pesar de contar con todos sus documentos, informó la ministra de Comunicación, Gisela López.

En una conferencia de prensa, López reiteró que se vulneraron los derechos del ejercicio de prensa de Condorena y de su compañera Sandra Mariscal, que fue obligada a firmar un compromiso de permanencia como turista para poder ingresar a territorio chileno,

“El camarógrafo del canal del Estado, del canal 7 (Bolivia Tv), Erick Condorena, acaba de arribar hace unos minutos desde Iquique Chile. Él ha sido subido a una nave de una línea aérea que lo ha devuelto nuestro país”, dijo.

A su turno, Condorena explicó que fue retenido desde las 12h30 hasta las 16h00 locales sin alimentación, comunicación y susceptible a los que pueda pasar con él tras la liberación de su compañera en calidad de turista.

“Yo he visitado varios países y con este pasaporte de servicio siempre he entrado a hacer mis labores como siempre lo hago, pero la verdad me afectó (esta situación), porque no sabía lo que iba a pasar”, dijo el experimentado corresponsal de Bolivia TV.

Al igual que Mariscal, el camarógrafo de Bolivia Tv informó que presentó todos sus documentos, entre ellos, carne de identidad, pasaporte y las respectivas credenciales de prensa.

“Sentí temor, porque nunca me paso esto y me retuvieron más de tres horas y no sellaron mi pasaporte, pero sí sacaron fotografías a mis documentos”, dijo al precisar que el argumento para regresarlo al país era por falta de una “visa de trabajo”.

Por su parte, Mariscal, en un contacto telefónico, confirmó que ambos presentaron todos los documentos y explicaron el motivo de su visita a Chile; sin embargo, dijo que las autoridades de ese país no procedieron a autorizar su ingreso a Iquique.

La periodista boliviana, que actualmente se encuentra en el consulado de Bolivia en Iquique, indicó que los funcionarios de Migración no le brindaron un teléfono para hacer una llamada, por lo que acudió a la ayuda del personal de la línea aérea Amazonas que los trasladó a ese país.

“Nosotros solo teníamos la misión de informar la situación de los nueve compatriotas en Iquique”, remarcó Mariscal.

SANTA CRUZ/Tomado de ABI