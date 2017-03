Tres violadores de diferentes casos enviados a la cárcel en Cochabamba

La información fue proporcionada por el Fiscal Departamental de Cochabamba, Oscar Vera, quien mencionó que en el primer caso el Tribunal de Sentencia de Ivirgarzama declaró a Jhonatan Deybi Condori Achipa autor y culpable del delito de violación con agravante, imponiéndole la pena de 30 años de presidio a cumplir en el penal de El Abra.

“El Ministerio Público demostró que este ciudadano violó a una menor en reiteradas ocasiones desde sus 11 años hasta los 14 años de edad, aprovechando su condición de padrastro”, explicó.

Vera señaló que esta persona cometía el hecho cuando la madre de la menor no estaba y a fin que sus hijos no lo vieran los mandaba fuera de la casa. La menor guardó silencio y cuando le contó a su madre ella no le creyó.

En el segundo caso, el Tribunal de Sentencia de Ivirgarzama dictó sentencia condenatoria de 25 años de cárcel contra Raúl Estalla Muruchi a cumplirse en el penal de San Sebastián.

“En la audiencia de juicio oral, la Fiscalía demostró que este ciudadano violó a una menor en reiteradas ocasiones durante el mes de abril de 2016, aprovechando que vivía en el mismo inmueble. La víctima callaba porque su agresor la amenazaba con hacerle lo mismo a su hermana”, mencionó Óscar Vera.

Las constantes violaciones se descubrieron el 8 de junio de 2016 con el embarazo de la menor, sentando inmediatamente la denuncia.

El tercer caso tiene que ver con un efectivo policial de nombre Jhonatan Jafett Orozco Challapa que en fecha 12 de abril de 2016, en instalaciones de la división de Trata y Tráfico de la FELCC en Cochabamba, violó a una menor de 16 años quien había ingresado junto a su enamorado en calidad de arrestados.

En la madrugada, el policía con grado de sargento envió al enamorado a otra celda y luego condujo a la menor hasta su oficina y en las catreras del lugar procedió a violarla siendo descubierto por el capitán de servicio quien ordenó inmediatamente su arresto.

COCHABAMBA/Con datos de la FGE