Salud encuentra medicamentos sin registro sanitario en farmacias

La ministra de Salud, Ariana Campero, informó que en los operativos que realiza la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías de Salud se encontró en algunas farmacias medicamentos sin registro sanitario, incluso mamaderas con moho por lo que pidió a los bioquímicos y farmacéuticos de Cochabamba a no oponerse al trabajo de la Agencia.

“Exhorto a los hermanos bioquímicos y farmacéuticos a no sentirse perseguidos, y en ésta supervisión se encontró medicamentos sin registro sanitario, la irregularidad está en que algunas farmacias en distintos lugares del país tenían medicamentos sin registro sanitario, tenían cisternas de agua con registros del Senasag vencidos”, dijo

La autoridad también explicó que encontraron farmacias que parecían supermercados. “Farmacias que parecer supermercados vendiendo alimentos y no me refiero a fórmulas para niños menores de un año me refiero a gaseosas, galletas y otros, eso está prohibido por norma. Además hemos encontrado mamaderas con moho (hongos), de todas formas vamos a tener un encuentro con ellos”, apuntó.

Campero también criticó al Colegio Médico de Cochabamba que se declaró en emergencia la semana pasada por la creación de la Autoridad de Control del Sistema de Salud y de la Ley de Libre Afiliación a las Cajas de Salud.

“El Colegio Médico tendría que dedicarse a actividades más académicas, ratificamos nuestra observación al primer examen para la residencia médica, de hace semanas, en que de más de 1.800 postulantes aprobaron sólo siete en todo el país para un examen de ingreso, creo que el Colegio Médico tendría que replantear su posición y su razón de ser, no estar en una razón de ser únicamente crítica, destructiva y política”, explicó.

COCHABAMBA/Fides

GMR