Ministro Ferreira: No voy a pedir disculpas al gobierno de Chile

El ministro de Defensa, Reymi Ferrereira, indicó el martes en conferencia de prensa que “no voy a pedir disculpas al gobierno chileno y si no me dieron la visa, no viajó a Chile”, como respuesta a la declaraciones del canciller chileno, Heraldo Muños, quien afirmó que antes de pedir visa el funcionario boliviano debía pedir disculpas a su país.

Después agregó que en “ningún momento he ofendido a la presidenta Michelle Bachelet y tengo la transcripción de todas mis declaraciones, tampoco he dicho nada del pueblo chileno al que respeto y no lo culpo por su gobierno”.

Recordó que en 1989 estuvo en Chile realizando activismo a favor del regreso de la democracia en ese país, por más de un mes y no fui detenido por los Carabineros “ahora actúan peor que en la dictadura pinochetista”.

Sobre la publicación en la que pedía no consumir productos chilenos aseguró “lo hice en uso de mi derecho constitucional de la libertad de expresión y mantengo lo que publique en Facebook”.

También afirmó que el gobierno trasandino incumple con los convenios firmados contra la lucha del contrabando y de cooperación policial firmados en los últimos dos años.

