Fiscalía solicitará medidas sustitutivas para el gerente suspendido de Bolivia TV

Pese a los argumentos presentados por una de las victimas del supuesto acoso sexual del gerente suspendido de la estatal Bolivia TV, Carlos Flores, la Fiscalía decidió que solicitará medidas sustitutivas para el procesado en la audiencia que será el próximo mes.

La denunciante, la periodista Claudia Pardo, quedó disconforme con la resolución fiscal y lamentó que en el país no se cumpla la Ley que ampara a las mujeres víctimas de estos delitos.

“Quiero que se aplique la Ley 348, yo sólo estoy pidiendo justicia, además este señor me ha seguido acosando por medio de terceros cuando me han quitado mi trabajo, yo era periodista de calle y ahora no me dejan salir, hay otra víctima también y esa victima tampoco se calló y, hay otras chicas que están calladas”, dijo según el reporte de radio Fides Santa Cruz.

También denunció que Flores sigue reuniéndose con sus colegas a quienes los está amedrentando para que no hablen. “Ellos (colegas de trabajo) han visto como me hacían llorar y ahora no quieren hablar”, sostuvo.

SANTA CRUZ/Fides

GMR