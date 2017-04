Daniel Córdoba mantiene su querella por agresión contra el técnico del Tigre

El técnico de Universitario de Sucre, Daniel Córdoba, confirmó esta el lunes que presentó una querella criminal contra su colega de The Strongest, César Farias por agresiones graves y leves, que está respaldado por un certificado del médico forense que le da siete días de impedimento por los golpes recibidos.

“Mi intención es continuar con la demanda contra el señor Farias y ahora que el médico me certificó que tengo siete días de impedimento por los golpes que me dio el técnico de The Strongest el domingo”, indicó Córdoba en conferencia de prensa.

El entrenador argentino dijo que recibió el golpe de Farías el domingo en una calle cercana al estadio Patria donde Universitario ganó al Tigre por 2 a 1.

De acuerdo al relató de Córdoba al dirigirse al centro de la ciudad con dos de sus colaboradores fue seguido por un bus, donde estaban los jugadores de The Strongest. En una de las calles se paró y enfrentó a los que lo seguían y lo insultaban al frenar algunos de los jugadores bajaron del transporte y la policía que los escoltaban en su intención de disuadirlos lanzaron agentes químicos que afectaron a todos.

“En el momento que me cubro la cara para intentar limpiarme el gas siento unos golpes en la cabeza desde mi espalda y logre reconocer a Farias, quien antes de la agresión me insultaba protegido por sus jugadores”, continuó el quien también fuera director técnico de The Strongest.

Por su parte Farias afirmó que detrás de la conducta de Córdoba hay intereses: “No me siento perseguido, pero sí perjudicado. Hay alguien a quien no le conviene que este en el Tigre”.

SUCRE/Loyola – Fides