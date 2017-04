Policía supuestamente agredida sexualmente por sus compañeros retira su denuncia

La policía que denunció a tres de sus camaradas de intentar violarla retiro la denuncia y no se presentó ante el médico forense para certificar la supuesta agresión, informó el director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Renzo Mercado.

“Los familiares de la policía no han hecho conocer que ella no formalizará la denuncia contra los tres policías que supuestamente la intentaron abusar sexualmente el pasado domingo. La familia no dio mayores detalles”, comunicó el jefe policial.

También indicó que la uniformada tampoco se presentó al examen del médico forense para respaldar su denuncia realizada el lunes en la mañana.

La policía denunció a sus tres compañeros el pasado lunes indicando que durante su turno en el Comando Regional de El Alto el domingo consumieron bebidas alcohólicas en las oficinas y en la noche la intentaron forzar a tener relaciones sexuales.

Los tres uniformados están detenidos en la FELCV y serán presentados la tarde del martes ante el juez cautelar acusados de uso indebido de bienes del Estado y de intento de violación.

LA PAZ/Fides