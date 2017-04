Magisterio urbano de Chuquisaca instala piquete de huelga de hambre

Seis maestros de educación urbana, entre ellos la máxima ejecutiva del sector, instalaron ayer el primer piquete de huelga de hambre pidiendo atención a sus demandas nacionales y regionales, y la renuncia del director del Servicio Departamental del Educación (Seduca), Humberto Tancara.

El grupo de docentes ayer ingresó a las instalaciones del Seduca para reunirse con Tancara pero este no estaba en el lugar y como una forma de protesta los maestros decidieron quedarse en huelga.

“Han instalado el primero piquete de huelga de hambre hasta que el señor director departamental licenciado, Humberto Tancara, venga a sus oficinas a trabajar, tiene que trabajar, a nosotros nos dicen un día no trabajado día no pagado, qué está haciendo él, ayer no estaba en sus oficinas, hoy día tampoco está en sus oficinas”, reclamó la dirigenta del magisterio urbano chuquisaqueño Mercedes Guarayos.

El sector tiene varias demandas ante la Dirección Departamental, como el mayor número ítems. También tiene pedidos a nivel nacional por lo que hoy y mañana están acatando un paro de 48 horas.

SUCRE/Loyola Fides

GMR